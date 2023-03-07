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Пушкарев Иван Степанов

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Место рождения

Пушкаревская

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

После 1785

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Пушкарев Степан Кириллов

Мать: Пушкарева Татьяна Михеева

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Пушкарев Антон Иванов

Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Логинова

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Логинова

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Пушкарев Макар Иванов

Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Логинова

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Мавра Иванова

Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Логинова

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Неонила Иванова

Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Логинова

Рождение ребёнка
21.08.1785 ст.

Дочь: Васса Иванова

Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Логинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Евдокия Логинова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1785
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