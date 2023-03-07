Пушкарев Иван Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиПосле 1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Рождение ребёнка
Около 1766
Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Логинова
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Логинова
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Логинова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Мавра Иванова
Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Логинова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Неонила Иванова
Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Логинова
Рождение ребёнка
21.08.1785 ст.
Дочь: Васса Иванова
Мать ребёнка: Пушкарева Евдокия Логинова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1785