Пушкарева Евдокия Логинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766
Отец ребёнка: Пушкарев Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Пушкарев Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Пушкарев Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Мавра Иванова
Отец ребёнка: Пушкарев Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Неонила Иванова
Отец ребёнка: Пушкарев Иван Степанов
Рождение ребёнка
21.08.1785 ст.
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Пушкарев Иван Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1816