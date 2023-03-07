Пушкарева Евдокия Логинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева Евдокия Логинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Пушкарев Антон Иванов

Отец ребёнка: Пушкарев Иван Степанов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Пушкарев Иван Степанов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Пушкарев Макар Иванов

Отец ребёнка: Пушкарев Иван Степанов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Мавра Иванова

Отец ребёнка: Пушкарев Иван Степанов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Неонила Иванова

Отец ребёнка: Пушкарев Иван Степанов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1785 ст.

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Пушкарев Иван Степанов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Иван Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1816
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