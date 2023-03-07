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Пушкарев Степан Кириллов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Пушкарев Кирилл (Кирило) Яковлев

Мать: Пушкарева Агафья Никитина

Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Пушкарев Иван Степанов

Мать ребёнка: Пушкарева Татьяна Михеева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Марфа Степанова

Мать ребёнка: Пушкарева Татьяна Михеева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Ульяна Степанова

Мать ребёнка: Пушкарева Татьяна Михеева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Татьяна Михеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1816
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