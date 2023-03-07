Пушкарев Степан Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Рождение ребёнка
Около 1749
Мать ребёнка: Пушкарева Татьяна Михеева
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Марфа Степанова
Мать ребёнка: Пушкарева Татьяна Михеева
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Ульяна Степанова
Мать ребёнка: Пушкарева Татьяна Михеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1816