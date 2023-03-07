Пушкарев Осип Антонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Стефанида Осипова
Мать ребёнка: Пушкарева Васса (Григорьева)
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Евдокия Осипова
Мать ребёнка: Пушкарева Васса (Григорьева)
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Пушкарев Иван Осипов
Мать ребёнка: Пушкарева Васса (Григорьева)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858