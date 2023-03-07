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Пушкарев Осип Антонов

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Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Пушкарев Антон Иванов

Мать: Пушкарева Агафия Селиверстова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Стефанида Осипова

Мать ребёнка: Пушкарева Васса (Григорьева)

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Евдокия Осипова

Мать ребёнка: Пушкарева Васса (Григорьева)

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Пушкарев Иван Осипов

Мать ребёнка: Пушкарева Васса (Григорьева)

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Васса (Григорьева)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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