Засыкалов Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Сын: Засыкалов Фёдор Фёдорович
Мать ребёнка: Засыкалова Татьяна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Дружинина Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Засыкалова Татьяна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Засыкалов Дмитрий Фёдорович
Мать ребёнка: Засыкалова Татьяна
Рождение ребёнка
05.12.1813 ст.
Сын: Засыкалов Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Засыкалова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Засыкалова Татьяна
Смерть
Неизвестно