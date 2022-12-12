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Засыкалов Фёдор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Засыкалов Иван Тимофеевич

Мать: Засыкалова Гликерия Петровна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Засыкалов Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Засыкалова Татьяна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Дружинина Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Засыкалова Татьяна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Засыкалов Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Засыкалова Татьяна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.12.1813 ст.

Сын: Засыкалов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Засыкалова Татьяна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Засыкалова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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