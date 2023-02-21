Засыкалова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Засыкалова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Засыкалов Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Засыкалов Фёдор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Дружинина Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Засыкалов Фёдор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Засыкалов Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Засыкалов Фёдор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.08.1808 ст.

Сын: Засыкалов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Засыкалов Фёдор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.12.1813 ст.

Сын: Засыкалов Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Засыкалов Фёдор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засыкалов Фёдор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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