Засыкалова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Засыкалов Фёдор Фёдорович
Отец ребёнка: Засыкалов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Дружинина Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Засыкалов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Засыкалов Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Засыкалов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1808 ст.
Сын: Засыкалов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Засыкалов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
05.12.1813 ст.
Сын: Засыкалов Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Засыкалов Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно