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Засыкалов Николай Фёдорович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

05.12.1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1813 ст.

Отец: Засыкалов Фёдор Иванович

Мать: Засыкалова Татьяна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Засыкалов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Засыкалова Надежда Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Засыкалова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Засыкалова Надежда Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Засыкалова Надежда Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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