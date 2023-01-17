Засыкалов Николай Фёдорович
Место рождения
Дата рождения05.12.1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1813 ст.
Отец: Засыкалов Фёдор Иванович
Мать: Засыкалова Татьяна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Засыкалов Иван Николаевич
Мать ребёнка: Засыкалова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Засыкалова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Засыкалова Надежда Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно