Засыкалова Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Засыкалов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Засыкалов Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Засыкалова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Засыкалов Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно