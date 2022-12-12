Засыкалова Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Засыкалова Надежда Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Засыкалов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Засыкалов Николай Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Засыкалова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Засыкалов Николай Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засыкалов Николай Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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