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Засыкалова Марфа Матвеевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Засыкалов Фёдор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Засыкалов Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Засыкалов Фёдор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Дружинина (Засыкалова) Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Засыкалов Фёдор Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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