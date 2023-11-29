Засыкалова Марфа Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Сын: Засыкалов Фёдор Фёдорович
Отец ребёнка: Засыкалов Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Дружинина (Засыкалова) Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Засыкалов Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно