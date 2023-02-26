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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Гавриил Иванов
Отец ребёнка: Иван
д.Хотеево
Рождение ребёнка
1751
Сын: Нестор Иванов
Отец ребёнка: Иван
д.Хотеево
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Сергей Иванов
Отец ребёнка: Иван
д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1774
Сын: Захар Иванов
Отец ребёнка: Иван
д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1774
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван
д.Хотеево
Рождение ребёнка
1779
Сын: Филипп Иванов
Отец ребёнка: Иван
д.Хотеево
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ефросиния Иванова
Отец ребёнка: Иван
д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1789
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван
д.Хотеево