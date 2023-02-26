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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1748 г.р.
1751 г.р.
Около 1759 г.р.
До 1774 г.р.
До 1774 г.р.
1779 г.р.

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Гавриил Иванов

Отец ребёнка: Иван

д.Хотеево
Рождение ребёнка
1751

Сын: Нестор Иванов

Отец ребёнка: Иван

д.Хотеево
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Сергей Иванов

Отец ребёнка: Иван

д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1774

Сын: Захар Иванов

Отец ребёнка: Иван

д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1774

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван

д.Хотеево
Рождение ребёнка
1779

Сын: Филипп Иванов

Отец ребёнка: Иван

д.Хотеево
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ефросиния Иванова

Отец ребёнка: Иван

д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1789

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван

д.Хотеево
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