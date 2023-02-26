Евдокия (Егорова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1807
Сын: Прохор Артемиев
Отец ребёнка: Артемий (Иосифов)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
04.09.1809
Дочь: Елизавета Артемиева
Отец ребёнка: Артемий (Иосифов)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1816
Сын: Иван Артемиев
Отец ребёнка: Артемий (Иосифов)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
12.12.1819
Сын: Спиридон Артемиев
Отец ребёнка: Артемий (Иосифов)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
30.11.1821
Сын: Андрей Артемиев
Отец ребёнка: Артемий (Иосифов)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.12.1821
Сын: Наум Артемиев
Отец ребёнка: Артемий (Иосифов)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемий (Иосифов)
Смерть
Неизвестно