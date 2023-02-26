Евдокия (Егорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (Егорова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1781 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1807

Сын: Прохор Артемиев

Отец ребёнка: Артемий (Иосифов)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
04.09.1809

Дочь: Елизавета Артемиева

Отец ребёнка: Артемий (Иосифов)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1816

Сын: Иван Артемиев

Отец ребёнка: Артемий (Иосифов)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
12.12.1819

Сын: Спиридон Артемиев

Отец ребёнка: Артемий (Иосифов)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
30.11.1821

Сын: Андрей Артемиев

Отец ребёнка: Артемий (Иосифов)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.12.1821

Сын: Наум Артемиев

Отец ребёнка: Артемий (Иосифов)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемий (Иосифов)

Смерть
Неизвестно
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