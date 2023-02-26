Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1748 г.р.
1751 г.р.
Около 1759 г.р.
До 1774 г.р.
До 1774 г.р.
1779 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Гавриил Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Хотеево
Рождение ребёнка
1751

Сын: Нестор Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Хотеево
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Сергей Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1774

Сын: Захар Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1774

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Хотеево
Рождение ребёнка
1779

Сын: Филипп Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Хотеево
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ефросиния Иванова

Мать ребёнка: ?

д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1789

Сын: Яков Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Хотеево
Смерть
Неизвестно
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