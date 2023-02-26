Сергей Иванов
Место рожденияд.Хотеево
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1785
Сын: Иван Сергеев
Мать ребёнка: Марина Косьмина
д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1792
Сын: Исай Сергеев
Мать ребёнка: Марина Косьмина
д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1792
Сын: Яков Сергеев
Мать ребёнка: Марина Косьмина
д.Хотеево
Рождение ребёнка
29.06.1798
Сын: Пётр Сергеев
Мать ребёнка: Марина Косьмина
д.Хотеево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Косьмина
Смерть
Неизвестно