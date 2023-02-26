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Сергей Иванов

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Место рождения

д.Хотеево

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1759 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Иван

Мать: ?

д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1785

Сын: Иван Сергеев

Мать ребёнка: Марина Косьмина

д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1792

Сын: Исай Сергеев

Мать ребёнка: Марина Косьмина

д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1792

Сын: Яков Сергеев

Мать ребёнка: Марина Косьмина

д.Хотеево
Рождение ребёнка
29.06.1798

Сын: Пётр Сергеев

Мать ребёнка: Марина Косьмина

д.Хотеево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Косьмина

Смерть
Неизвестно
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