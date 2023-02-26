Марина Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти09.07.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1785
Сын: Иван Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Иванов
д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1792
Сын: Исай Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Иванов
д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1792
Сын: Яков Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Иванов
д.Хотеево
Рождение ребёнка
29.06.1798
Сын: Пётр Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Иванов
д.Хотеево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Иванов
Смерть
09.07.1808
д.Хотеево