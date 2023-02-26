Марина Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Косьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

09.07.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1785

Сын: Иван Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Иванов

д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1792

Сын: Исай Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Иванов

д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1792

Сын: Яков Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Иванов

д.Хотеево
Рождение ребёнка
29.06.1798

Сын: Пётр Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Иванов

д.Хотеево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Иванов

Смерть
09.07.1808
д.Хотеево
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