Гавриил Иванов
Место рожденияд.Хотеево
Дата рождения1748
Дата смерти27.04.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Мария Гаврилова
Мать ребёнка: Пелагия Гаврилова
д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1789
Сын: Сергей Гаврилов
Мать ребёнка: Пелагия Гаврилова
д.Хотеево
Рождение ребёнка
01.12.1799
Дочь: Варвара Гаврилова
Мать ребёнка: Пелагия Гаврилова
д.Хотеево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Гаврилова
Смерть
27.04.1808
д.Хотеево