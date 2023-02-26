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Гавриил Иванов

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Место рождения

д.Хотеево

Дата рождения

1748

Дата смерти

27.04.1808

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Иван

Мать: ?

д.Хотеево
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Мария Гаврилова

Мать ребёнка: Пелагия Гаврилова

д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1789

Сын: Сергей Гаврилов

Мать ребёнка: Пелагия Гаврилова

д.Хотеево
Рождение ребёнка
01.12.1799

Дочь: Варвара Гаврилова

Мать ребёнка: Пелагия Гаврилова

д.Хотеево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Гаврилова

Смерть
27.04.1808
д.Хотеево
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