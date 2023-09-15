(Шерварли) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шерварли) Екатерина Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Шерварли Николай Федорович

Мать: Шерварли Анастасия Дмитриевна

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-17
Бракосочетание
22.05.1867

Муж: Зипир Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
07.03.1868

Сын: Зипир Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Зипир Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Зипир Илья Тимофеевич

Отец ребёнка: Зипир Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
13.06.1872

Сын: Зипир Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Зипир Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
04.10.1874

Сын: Зипир Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Зипир Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
08.10.1876

Сын: Зипир Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Зипир Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
25.10.1879

Сын: Зипир Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Зипир Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
01.05.1882

Сын: Зипир Стефан Тимофеевич

Отец ребёнка: Зипир Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
13.07.1884

Дочь: Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Зипир Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
07.02.1887

Дочь: Калафат Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Зипир Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
10.03.1889

Дочь: София Тимофеевна

Отец ребёнка: Зипир Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
13.12.1891

Сын: Зипир Спиридон Тимофеевич

Отец ребёнка: Зипир Тимофей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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