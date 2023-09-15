(Шерварли) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-17
Бракосочетание
22.05.1867
Рождение ребёнка
07.03.1868
Отец ребёнка: Зипир Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Зипир Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
13.06.1872
Отец ребёнка: Зипир Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
04.10.1874
Отец ребёнка: Зипир Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
08.10.1876
Отец ребёнка: Зипир Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
25.10.1879
Отец ребёнка: Зипир Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
01.05.1882
Отец ребёнка: Зипир Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
13.07.1884
Дочь: Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Зипир Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
07.02.1887
Дочь: Калафат Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Зипир Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
10.03.1889
Дочь: София Тимофеевна
Отец ребёнка: Зипир Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
13.12.1891
Сын: Зипир Спиридон Тимофеевич
Отец ребёнка: Зипир Тимофей Васильевич
Смерть
Неизвестно