Калафат (Зипир) Анастасия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения07.02.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1887
Отец: Зипир Тимофей Васильевич
Мать: Екатерина Николаевна
Бракосочетание
06.09.1904
Рождение ребёнка
23.06.1910
Дочь: Елизавета тимофеевна
Отец ребёнка: Калафат Тимофей Харлампиевич
Рождение ребёнка
01.02.1912
Сын: Калафат Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Калафат Тимофей Харлампиевич
Рождение ребёнка
05.12.1913
Сын: Калафат Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Калафат Тимофей Харлампиевич
Смерть
Неизвестно