Калафат (Зипир) Анастасия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калафат (Зипир) Анастасия Тимофеевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

07.02.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1887

Отец: Зипир Тимофей Васильевич

Мать: Екатерина Николаевна

Бракосочетание
06.09.1904

Муж: Калафат Тимофей Харлампиевич

Рождение ребёнка
23.06.1910

Дочь: Елизавета тимофеевна

Отец ребёнка: Калафат Тимофей Харлампиевич

Рождение ребёнка
01.02.1912

Сын: Калафат Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Калафат Тимофей Харлампиевич

Рождение ребёнка
05.12.1913

Сын: Калафат Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Калафат Тимофей Харлампиевич

Смерть
Неизвестно
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