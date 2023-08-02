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Зипир Иван Тимофеевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

08.10.1876

Дата смерти

28.04.1910

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1876

Отец: Зипир Тимофей Васильевич

Мать: (Шерварли) Екатерина Николаевна

Бракосочетание
08.11.1899

Жена: Зипир (Пина) Феодора Ивановна

Рождение ребёнка
12.04.1901

Дочь: (Зипир) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Зипир (Пина) Феодора Ивановна

Рождение ребёнка
12.03.1903

Сын: Зипир Иван Иванович

Мать ребёнка: Зипир (Пина) Феодора Ивановна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Зипир) Феодора Ивановна

Мать ребёнка: Зипир (Бафор) Любовь Андреевна

Бракосочетание
25.01.1904

Жена: Зипир (Бафор) Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
11.09.1906

Сын: Зипир Андрей Иванович

Мать ребёнка: Зипир (Бафор) Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
03.11.1908

Дочь: (Зипир) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Зипир (Бафор) Любовь Андреевна

Смерть
28.04.1910

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