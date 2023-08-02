Зипир Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения08.10.1876
Дата смерти28.04.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1876
Бракосочетание
08.11.1899
Рождение ребёнка
12.04.1901
Дочь: (Зипир) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Зипир (Пина) Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
12.03.1903
Сын: Зипир Иван Иванович
Мать ребёнка: Зипир (Пина) Феодора Ивановна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Зипир) Феодора Ивановна
Мать ребёнка: Зипир (Бафор) Любовь Андреевна
Бракосочетание
25.01.1904
Рождение ребёнка
11.09.1906
Мать ребёнка: Зипир (Бафор) Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
03.11.1908
Дочь: (Зипир) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Зипир (Бафор) Любовь Андреевна
Смерть
28.04.1910