Зипир (Бафор) Любовь Андреевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Зипир) Феодора Ивановна
Отец ребёнка: Зипир Иван Тимофеевич
Бракосочетание
25.01.1904
Рождение ребёнка
11.09.1906
Отец ребёнка: Зипир Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.11.1908
Дочь: (Зипир) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Зипир Иван Тимофеевич
Смерть
Неизвестно