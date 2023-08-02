Зипир (Бафор) Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зипир (Бафор) Любовь Андреевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Зипир) Феодора Ивановна

Отец ребёнка: Зипир Иван Тимофеевич

Бракосочетание
25.01.1904

Муж: Зипир Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
11.09.1906

Сын: Зипир Андрей Иванович

Отец ребёнка: Зипир Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
03.11.1908

Дочь: (Зипир) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Зипир Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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