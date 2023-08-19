Зипир Дмитрий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗипир Дмитрий Тимофеевич

Зипир Дмитрий Тимофеевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

13.06.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1872

Отец: Зипир Тимофей Васильевич

Мать: Екатерина Николаевна

Бракосочетание
25.01.1899

Жена: Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
28.01.1900

Сын: Зипир Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
02.08.1902

Сын: Зипир Спиридон Дмитриевич

Мать ребёнка: Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
01.04.1905

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
20.07.1907

Дочь: Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
23.10.1909

Дочь: Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
19.07.1911

Сын: Зипир Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Евгения Михайловна

Смерть
Неизвестно