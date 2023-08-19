Зипир Дмитрий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения13.06.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1872
Отец: Зипир Тимофей Васильевич
Мать: Екатерина Николаевна
Бракосочетание
25.01.1899
Жена: Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
28.01.1900
Мать ребёнка: Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
02.08.1902
Сын: Зипир Спиридон Дмитриевич
Мать ребёнка: Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
01.04.1905
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
20.07.1907
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
23.10.1909
Дочь: Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
19.07.1911
Мать ребёнка: Евгения Михайловна
Смерть
Неизвестно