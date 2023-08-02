(Хавалджи) Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Хавалджи) Евгения Михайловна

(Хавалджи) Евгения Михайловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Хавалджи Михаил

Мать: ?

Бракосочетание
25.01.1899

Муж: Зипир Дмитрий Тимофеевич

Рождение ребёнка
28.01.1900

Сын: Зипир Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Тимофеевич

Рождение ребёнка
02.08.1902

Сын: Зипир Спиридон Дмитриевич

Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.04.1905

Дочь: (Зипир) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Тимофеевич

Рождение ребёнка
20.07.1907

Дочь: (Зипир) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Тимофеевич

Рождение ребёнка
23.10.1909

Дочь: (Зипир) Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Тимофеевич

Рождение ребёнка
19.07.1911

Сын: Зипир Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.