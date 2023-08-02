(Хавалджи) Евгения Михайловна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Хавалджи Михаил
Мать: ?
Бракосочетание
25.01.1899
Рождение ребёнка
28.01.1900
Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Тимофеевич
Рождение ребёнка
02.08.1902
Сын: Зипир Спиридон Дмитриевич
Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.04.1905
Дочь: (Зипир) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.07.1907
Дочь: (Зипир) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.10.1909
Дочь: (Зипир) Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.07.1911
Отец ребёнка: Зипир Дмитрий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно