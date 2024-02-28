Хавалджи Михаил
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Евгения Михайловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Фуното/фонотов/баркэт Евфимия Михайловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1882
Сын: Хавалджи Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Золото Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
19.05.1913
Дочь: Хавалджи Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно