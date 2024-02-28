Хавалджи Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хавалджи Михаил

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Евгения Михайловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Фуното/фонотов/баркэт Евфимия Михайловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1882

Сын: Хавалджи Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Золото Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
19.05.1913

Дочь: Хавалджи Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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