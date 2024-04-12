Фуното/Фонотов/БАРКЭТ (Хавалджи) Евфимия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смерти13.10.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Хавалджи Михаил
Мать: ?
Бракосочетание
06.02.1902
Рождение ребёнка
06.12.1902
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-102,зап.-86,ГАДО,Ф - 426-1-9
Рождение ребёнка
22.12.1903
Дочь: Христина Васильевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Василий Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1905
Рождение ребёнка
25.09.1906
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Василий Иванович
Смерть
13.10.1906
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Рождение ребёнка
20.03.1908
Дочь: Феодора Васильевна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.08.1909
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Иван Васильевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Василий Иванович
Рождение ребёнка
04.10.1910
Рождение ребёнка
12.02.1912
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Васильевич - мл.
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Василий Иванович
Рождение ребёнка
05.04.1913
Похороны
Неизвестно