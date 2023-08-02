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Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Василий Иванович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Александровский уезд

Дата рождения

01.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1846 г.р.

Жена

Около 1881 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Иван Дмитриевич

Мать: Фуното/фунотова/баркэт Феодора Ильинична

Россия Екатеринославская губ., Александровский уезд
Бракосочетание
06.02.1902

Жена: Фуното/фонотов/баркэт Евфимия Михайловна

Рождение ребёнка
06.12.1902

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Николай Всильевич

Мать ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Евфимия Михайловна

Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-102,зап.-86,ГАДО,Ф - 426-1-9
Рождение ребёнка
22.12.1903

Дочь: Христина Васильевна

Мать ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Евфимия Михайловна

Рождение ребёнка
08.07.1905

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Федор Васильевич

Мать ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Евфимия Михайловна

Рождение ребёнка
25.09.1906

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Евфимия Михайловна

Рождение ребёнка
20.03.1908

Дочь: Феодора Васильевна

Мать ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Евфимия Михайловна

Рождение ребёнка
07.08.1909

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Иван Васильевич

Мать ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Евфимия Михайловна

Рождение ребёнка
04.10.1910

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Евфимия Михайловна

Рождение ребёнка
12.02.1912

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Васильевич - мл.

Мать ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Евфимия Михайловна

Рождение ребёнка
05.04.1913

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Евфимия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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