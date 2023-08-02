Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Василий Иванович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Александровский уезд
Дата рождения01.01.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880
Россия Екатеринославская губ., Александровский уезд
Бракосочетание
06.02.1902
Рождение ребёнка
06.12.1902
Николаевская церковь,м/к-1902г.лист-102,зап.-86,ГАДО,Ф - 426-1-9
Рождение ребёнка
22.12.1903
Дочь: Христина Васильевна
Мать ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Евфимия Михайловна
Рождение ребёнка
08.07.1905
Рождение ребёнка
25.09.1906
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Евфимия Михайловна
Рождение ребёнка
20.03.1908
Дочь: Феодора Васильевна
Мать ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Евфимия Михайловна
Рождение ребёнка
07.08.1909
Рождение ребёнка
04.10.1910
Рождение ребёнка
12.02.1912
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Михаил Васильевич - мл.
Мать ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Евфимия Михайловна
Рождение ребёнка
05.04.1913
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Евфимия Михайловна
Смерть
Неизвестно