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Щербаков Василий Пименович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербаков Пимен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1929

Сын: Щербаков Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Щербакова Марфа Исаевна

Монастырщина, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1937

Дочь: Черткова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Щербакова Марфа Исаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Щербакова Марфа Исаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Берлова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Щербакова Марфа Исаевна

Смерть
04.12.1943
с.Чулаковка Херсонская обл. Голопристанский р-н
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