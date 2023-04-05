Щербаков Василий Пименович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.12.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербаков Пимен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1929
Мать ребёнка: Щербакова Марфа Исаевна
Монастырщина, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1937
Дочь: Черткова Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Щербакова Марфа Исаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Щербакова Марфа Исаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берлова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Щербакова Марфа Исаевна
Смерть
04.12.1943
с.Чулаковка Херсонская обл. Голопристанский р-н