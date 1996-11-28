Черткова (Щербакова) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1937
Дата смерти28.11.1996
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1937
Рождение ребёнка
21.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чертков Василий Геннадьевич
г. Донецк
Рождение ребёнка
05.05.1963
Отец ребёнка: Чертков Василий Геннадьевич
г. Донецк
Рождение ребёнка
15.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чертков Василий Геннадьевич
г. Донецк
Смерть
28.11.1996
Украина, с. Бургунка, Херсонской обл., Бериславский р-н