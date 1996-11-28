Черткова (Щербакова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черткова (Щербакова) Лидия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1937

Дата смерти

28.11.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1937

Отец: Щербаков Василий Пименович

Мать: Щербакова Марфа Исаевна

Рождение ребёнка
21.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чертков Василий Геннадьевич

г. Донецк
Рождение ребёнка
05.05.1963

Сын: Чертков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Чертков Василий Геннадьевич

г. Донецк
Рождение ребёнка
15.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чертков Василий Геннадьевич

г. Донецк
Смерть
28.11.1996
Украина, с. Бургунка, Херсонской обл., Бериславский р-н
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