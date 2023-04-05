Берлова (Щербакова) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берлов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Берлов Николай
Смерть
Неизвестно
Сахалин