Берлова (Щербакова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берлова (Щербакова) Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербаков Василий Пименович

Мать: Щербакова Марфа Исаевна

Рождение ребёнка
27.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Берлов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Берлов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Берлов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Берлов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берлов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Берлов Николай

Смерть
Неизвестно
Сахалин
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