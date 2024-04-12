Щербакова (Хлястикова) Марфа Исаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Хлястикова) Марфа Исаевна

Место рождения

Молявица, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1899 ст.

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899 ст.

Отец: Хлястиков Исая

Мать: не указана

Молявица, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.11.1929

Сын: Щербаков Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Щербаков Василий Пименович

Монастырщина, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1937

Дочь: Черткова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Щербаков Василий Пименович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Щербаков Василий Пименович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Берлова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Щербаков Василий Пименович

Смерть
1958
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