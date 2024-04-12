Щербакова (Хлястикова) Марфа Исаевна
Место рождения
Дата рождения1899 ст.
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899 ст.
Отец: Хлястиков Исая
Рождение ребёнка
17.11.1929
Отец ребёнка: Щербаков Василий Пименович
Монастырщина, Монастырщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1937
Дочь: Черткова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Щербаков Василий Пименович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Щербаков Василий Пименович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берлова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Щербаков Василий Пименович
Смерть
1958