Преснов Иван Степанович
Место рожденияДомодедово
Дата рождения20.12.1903
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1903
Домодедово
Крещение 21.12.1903 в церкви Св. Николая Чудотворца в селе Домодедово. Крестные родители: Преснов Павел Михайлович Гурова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Преснова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Преснова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Преснова Татьяна Михайловна
Домодедово, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1933
Дочь: Зайцева Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Преснова Татьяна Михайловна
Домодедово
Смерть
1942
Пропал безвести в ВОВ.