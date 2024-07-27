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Преснов Иван Степанович

Место рождения

Домодедово

Дата рождения

20.12.1903

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1903

Отец: Преснов Степан Михайлович

Мать: Преснова Наталья Ивановна

Домодедово
Крещение 21.12.1903 в церкви Св. Николая Чудотворца в селе Домодедово. Крестные родители: Преснов Павел Михайлович Гурова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Преснов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Преснова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Преснова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Преснова Татьяна Михайловна

Домодедово, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Преснова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
03.07.1933

Дочь: Зайцева Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Преснова Татьяна Михайловна

Домодедово
Смерть
1942
Пропал безвести в ВОВ.

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