Преснов Степан Михайлович
Место рожденияДомодедово
Дата рождения1872
Дата смерти04.02.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
09.05.1897
Рождение ребёнка
24.09.1900
Сын: Преснов Сергей Степанович
Мать ребёнка: Преснова (Маркова) Наталья Ивановна
Крещение 24.09.1900 Крестные: Преснов Павел Михайлович, с. Домодедово. Гурова Мария Ивановна, с. Домодедово.
Рождение ребёнка
03.10.1900
Сын: Преснов Сергей Степанович
Мать ребёнка: Преснова (Маркова) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
20.12.1903
Мать ребёнка: Преснова (Маркова) Наталья Ивановна
Крещение 21.12.1903 в церкви Св. Николая Чудотворца в селе Домодедово. Крестные родители: Преснов Павел Михайлович Гурова Мария Ивановна
Смерть
04.02.1958