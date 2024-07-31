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Преснов Степан Михайлович

Место рождения

Домодедово

Дата рождения

1872

Дата смерти

04.02.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Преснов Михаил Михайлович

Мать: Преснова Матрена Степановна

Бракосочетание
09.05.1897

Жена: Преснова (Маркова) Наталья Ивановна

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
24.09.1900

Сын: Преснов Сергей Степанович

Мать ребёнка: Преснова (Маркова) Наталья Ивановна

Крещение 24.09.1900 Крестные: Преснов Павел Михайлович, с. Домодедово. Гурова Мария Ивановна, с. Домодедово.
Рождение ребёнка
03.10.1900

Сын: Преснов Сергей Степанович

Мать ребёнка: Преснова (Маркова) Наталья Ивановна

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
20.12.1903

Сын: Преснов Иван Степанович

Мать ребёнка: Преснова (Маркова) Наталья Ивановна

Крещение 21.12.1903 в церкви Св. Николая Чудотворца в селе Домодедово. Крестные родители: Преснов Павел Михайлович Гурова Мария Ивановна
Смерть
04.02.1958
Домодедово, Домодедово, Московская область

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