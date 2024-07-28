Преснова (Маркова) Наталья Ивановна
Место рожденияДомодедово
Дата рождения21.08.1877
Дата смерти08.11.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.08.1877
Отец: Марков Иван
Мать: Маркова ?
Бракосочетание
09.05.1897
Бракосочетание
09.05.1897
Рождение ребёнка
24.09.1900
Сын: Преснов Сергей Степанович
Отец ребёнка: Преснов Степан Михайлович
Крещение 24.09.1900 Крестные: Преснов Павел Михайлович, с. Домодедово. Гурова Мария Ивановна, с. Домодедово.
Рождение ребёнка
03.10.1900
Сын: Преснов Сергей Степанович
Отец ребёнка: Преснов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
20.12.1903
Отец ребёнка: Преснов Степан Михайлович
Крещение 21.12.1903 в церкви Св. Николая Чудотворца в селе Домодедово. Крестные родители: Преснов Павел Михайлович Гурова Мария Ивановна
Смерть
08.11.1959