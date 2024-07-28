Преснова (Маркова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преснова (Маркова) Наталья Ивановна

Место рождения

Домодедово

Дата рождения

21.08.1877

Дата смерти

08.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1877

Отец: Марков Иван

Мать: Маркова ?

Бракосочетание
09.05.1897

Муж: Преснов Степан Михайлович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
09.05.1897

Муж: Преснов Степан Михайлович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
24.09.1900

Сын: Преснов Сергей Степанович

Отец ребёнка: Преснов Степан Михайлович

Крещение 24.09.1900 Крестные: Преснов Павел Михайлович, с. Домодедово. Гурова Мария Ивановна, с. Домодедово.
Рождение ребёнка
03.10.1900

Сын: Преснов Сергей Степанович

Отец ребёнка: Преснов Степан Михайлович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
20.12.1903

Сын: Преснов Иван Степанович

Отец ребёнка: Преснов Степан Михайлович

Крещение 21.12.1903 в церкви Св. Николая Чудотворца в селе Домодедово. Крестные родители: Преснов Павел Михайлович Гурова Мария Ивановна
Смерть
08.11.1959

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