Преснова (Грыжина) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преснова (Грыжина) Татьяна Михайловна

Место рождения

Ворыпаево

Дата рождения

06.01.1904

Дата смерти

14.06.1992

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1904

Отец: Грыжин Михаил Яковлевич

Мать: Грыжина Ксения Васильевна

Ворыпаево
07.01.1904 - крещение Родом из д. Ворыпаево Крестнын родители: Захаров Василий Иванович, д. Ворыпаево Грыжина Анна Степановна, д. Ворыпаево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Преснов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Преснов Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Преснова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Преснов Иван Степанович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Преснов Иван Степанович

Рождение ребёнка
03.07.1933

Дочь: Зайцева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Преснов Иван Степанович

Домодедово
Смерть
14.06.1992

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