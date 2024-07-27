Преснова (Грыжина) Татьяна Михайловна
Место рожденияВорыпаево
Дата рождения06.01.1904
Дата смерти14.06.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1904
Отец: Грыжин Михаил Яковлевич
Ворыпаево
07.01.1904 - крещение Родом из д. Ворыпаево Крестнын родители: Захаров Василий Иванович, д. Ворыпаево Грыжина Анна Степановна, д. Ворыпаево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Преснов Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Преснова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Преснов Иван Степанович
Домодедово, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1933
Дочь: Зайцева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Преснов Иван Степанович
Домодедово
Смерть
14.06.1992