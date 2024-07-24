Преснова (Бузина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преснова (Бузина) Екатерина Ивановна

Место рождения

Домодедово, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Преснов Иван Степанович

Мать: Преснова (Грыжина) Татьяна Михайловна

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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