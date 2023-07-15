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Федор Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1744 г.р.

Жена

Около 1777 г.р.
Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Илья Евтихиев

Мать: Марина Терентьева

Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
30.01.1799 ст.

Жена: Евдокия Ларионова

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.03.1800 ст.

Сын: Евфимий Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Ларионова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
22.01.1804 ст.

Жена: Соломонида Петрова

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Василий Ильин и Фома Никифоров.
Смерть
Неизвестно
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