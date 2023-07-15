Федор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Илья Евтихиев
Мать: Марина Терентьева
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Бракосочетание
30.01.1799 ст.
Жена: Евдокия Ларионова
Рождение ребёнка
05.03.1800 ст.
Сын: Евфимий Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Ларионова
Бракосочетание
22.01.1804 ст.
Жена: Соломонида Петрова
Свидетели Василий Ильин и Фома Никифоров.
Смерть
Неизвестно