Марина Мария Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смерти08.06.1818 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Ирина Ильина
Отец ребёнка: Илья Евтихиев (Евстафиев)
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Василий Ильин
Отец ребёнка: Илья Евтихиев (Евстафиев)
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Федор Ильин
Отец ребёнка: Илья Евтихиев (Евстафиев)
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Иван Ильин
Отец ребёнка: Илья Евтихиев (Евстафиев)
Место жительства
1785
Исповедная роспись.
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.06.1818 ст.
По старости лет. 75 лет.