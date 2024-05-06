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Марина Мария Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

08.06.1818 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1747 г.р.

Дети

Около 1766 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1781 г.р.
Около 1783 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Ирина Ильина

Отец ребёнка: Илья Евтихиев (Евстафиев)

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Василий Ильин

Отец ребёнка: Илья Евтихиев (Евстафиев)

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Федор Ильин

Отец ребёнка: Илья Евтихиев (Евстафиев)

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Иван Ильин

Отец ребёнка: Илья Евтихиев (Евстафиев)

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1785
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Евтихиев (Евстафиев)

Смерть
08.06.1818 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
По старости лет. 75 лет.
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