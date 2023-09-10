Василий Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Илья Евтихиев
Мать: Марина Терентьева
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Бракосочетание
03.02.1796 ст.
Жена: Параскева Макарова
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.05.1802 ст.
Дочь: Гликерия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Ганьков Никифор Васильевич
Мать ребёнка: Параскева Макарова
Смерть
Неизвестно