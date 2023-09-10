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Василий Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1744 г.р.

Жена

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Илья Евтихиев

Мать: Марина Терентьева

Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
03.02.1796 ст.

Жена: Параскева Макарова

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.05.1802 ст.

Дочь: Гликерия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Ганьков Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Параскева Макарова

Смерть
Неизвестно
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