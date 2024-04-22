Козьма Федорович
Место рождения
Дата рождения28.10.1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1809 ст.
Отец: Федор Ильин
Мать: Соломонида Петрова
Крещение
30.10.1809 ст.
Крестный отец крестьянин Мирон Иванов.
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 9 лет.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Поручитель
29.10.1828 ст.
Поручитель на свадьбе Федота Стефанова и Агафьи Гавриловой.
Смерть
Неизвестно