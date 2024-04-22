Козьма Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозьма Федорович

Козьма Федорович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

28.10.1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1809 ст.

Отец: Федор Ильин

Мать: Соломонида Петрова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
30.10.1809 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестный отец крестьянин Мирон Иванов.
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 9 лет.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Поручитель
29.10.1828 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручитель на свадьбе Федота Стефанова и Агафьи Гавриловой.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close