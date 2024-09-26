Соломонида Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломонида Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

10.02.1846 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1804 ст.

Муж: Федор Ильин

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Василий Ильин и Фома Никифоров.
Рождение ребёнка
02.03.1807 ст.

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Ильин

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.10.1809 ст.

Сын: Козьма Федорович

Отец ребёнка: Федор Ильин

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.02.1812 ст.

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Ильин

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 37 лет.
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Ганьков Федор Федоров

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.03.1820 ст.

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Ильин

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1833
Упоминание
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. Подсоседница Григория Филиппова.
Смерть
10.02.1846 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От старости.
Похороны
12.02.1846 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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