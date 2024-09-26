Соломонида Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти10.02.1846 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1804 ст.
Муж: Федор Ильин
Свидетели Василий Ильин и Фома Никифоров.
Рождение ребёнка
02.03.1807 ст.
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Ильин
Рождение ребёнка
28.10.1809 ст.
Сын: Козьма Федорович
Отец ребёнка: Федор Ильин
Рождение ребёнка
25.02.1812 ст.
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Ильин
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 37 лет.
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.03.1820 ст.
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Ильин
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись 1833
Упоминание
1840
Исповедная роспись. Подсоседница Григория Филиппова.
Смерть
10.02.1846 ст.
От старости.
Похороны
12.02.1846 ст.