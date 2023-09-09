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Евдокия Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

16.05.1803 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1741 г.р.

Мать

Около 1744 г.р.

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Ларион Матвеев

Мать: Марфа Яковлева

Упоминание
1791
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1798
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
30.01.1799 ст.

Муж: Федор Ильич

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.03.1800 ст.

Сын: Евфимий Федорович

Отец ребёнка: Федор Ильич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
16.05.1803 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От родов.
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