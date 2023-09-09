Евдокия Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смерти16.05.1803 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Ларион Матвеев
Мать: Марфа Яковлева
Упоминание
1791
Исповедная роспись.
Упоминание
1798
Исповедная роспись.
Бракосочетание
30.01.1799 ст.
Муж: Федор Ильич
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.03.1800 ст.
Сын: Евфимий Федорович
Отец ребёнка: Федор Ильич
Смерть
16.05.1803 ст.
От родов.