Зломанов Созонт Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1758
Дата смерти14.01.1802
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1758
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Зломанова Ксения Ефимова
д. Тапинская
Рождение ребёнка
1788
Сын: Зломанов Тимофей Созонтов
Мать ребёнка: Зломанова Ксения Ефимова
Рождение ребёнка
16.07.1789
Сын: Зломанов Остафей Сазонтов
Мать ребёнка: Зломанова Ксения Ефимова
Рождение ребёнка
10.04.1793
Мать ребёнка: Зломанова Ксения Ефимова
д .Тапинская
Рождение ребёнка
1798
Сын: Зломанов Игнатий Созонтов
Мать ребёнка: Зломанова Ксения Ефимова
д. Тапинская
Рождение ребёнка
20.07.1799
Мать ребёнка: Зломанова Ксения Ефимова
д. Тапинская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Созонова
Мать ребёнка: Зломанова Ксения Ефимова
Смерть
14.01.1802