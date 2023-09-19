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Зломанов Созонт Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1758

Дата смерти

14.01.1802

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1758

Отец: Зломанов Михаил Григорьев

Мать: Зломанова Степанида Тимофеева

Рождение ребёнка
1786

Сын: Зломанов Иван Созонтов

Мать ребёнка: Зломанова Ксения Ефимова

д. Тапинская
Рождение ребёнка
1788

Сын: Зломанов Тимофей Созонтов

Мать ребёнка: Зломанова Ксения Ефимова

Рождение ребёнка
16.07.1789

Сын: Зломанов Остафей Сазонтов

Мать ребёнка: Зломанова Ксения Ефимова

Рождение ребёнка
10.04.1793

Сын: Зломанов Антип Созонтов

Мать ребёнка: Зломанова Ксения Ефимова

д .Тапинская
Рождение ребёнка
1798

Сын: Зломанов Игнатий Созонтов

Мать ребёнка: Зломанова Ксения Ефимова

д. Тапинская
Рождение ребёнка
20.07.1799

Сын: Зломанов Илья Созонтов

Мать ребёнка: Зломанова Ксения Ефимова

д. Тапинская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Созонова

Мать ребёнка: Зломанова Ксения Ефимова

Смерть
14.01.1802
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