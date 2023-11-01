Зломанова Степанида Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зломанова Степанида Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1742

Сын: Зломанов Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Зломанов Михаил Григорьев

д. Тапинская
Рождение ребёнка
01.01.1744

Сын: Зломанов Василий Михайлов

Отец ребёнка: Зломанов Михаил Григорьев

Рождение ребёнка
1744

Сын: Зломанов Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Зломанов Михаил Григорьев

Рождение ребёнка
1748

Сын: Зломанов Игнатий Михайлов

Отец ребёнка: Зломанов Михаил Григорьев

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Попова Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Зломанов Михаил Григорьев

Рождение ребёнка
01.10.1757

Сын: Зломанов Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Зломанов Михаил Григорьев

д. Тапова Агаракская волость Ялуторовский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1758

Сын: Зломанов Созонт Михайлов

Отец ребёнка: Зломанов Михаил Григорьев

Бракосочетание
1777

Муж: Зломанов Михаил Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелания Михайлова

Отец ребёнка: Зломанов Михаил Григорьев

д .Тапинская
Смерть
1792
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