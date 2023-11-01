Зломанова Степанида Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1792
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1742
Сын: Зломанов Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Зломанов Михаил Григорьев
д. Тапинская
Рождение ребёнка
01.01.1744
Сын: Зломанов Василий Михайлов
Отец ребёнка: Зломанов Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
1744
Сын: Зломанов Дмитрий Михайлов
Отец ребёнка: Зломанов Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
1748
Сын: Зломанов Игнатий Михайлов
Отец ребёнка: Зломанов Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Попова Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Зломанов Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
01.10.1757
Отец ребёнка: Зломанов Михаил Григорьев
д. Тапова Агаракская волость Ялуторовский уезд Тобольская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1758
Отец ребёнка: Зломанов Михаил Григорьев
Бракосочетание
1777
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелания Михайлова
Отец ребёнка: Зломанов Михаил Григорьев
д .Тапинская
Смерть
1792