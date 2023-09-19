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Зломанов Тимофей Созонтов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Зломанов Созонт Михайлов

Мать: Зломанова Ксения Ефимова

Рождение ребёнка
16.03.1812

Дочь: Дарья Тимофеева

Мать ребёнка: Зломанова Домна Васильева

Рождение ребёнка
12.03.1813

Сын: Зломанов Никифор Тимофеев

Мать ребёнка: Зломанова Домна Васильева

Рождение ребёнка
02.05.1814

Сын: Зломанов Афанасий Тимофеев

Мать ребёнка: Зломанова Домна Васильева

Рождение ребёнка
20.07.1815

Сын: Зломанов Илья Тимофеев

Мать ребёнка: Зломанова Домна Васильева

Рождение ребёнка
13.06.1817

Дочь: Акилина Тимофеева

Мать ребёнка: Зломанова Домна Васильева

Рождение ребёнка
23.06.1818

Дочь: Агриппина Тимофеева

Мать ребёнка: Зломанова Домна Васильева

д .Тапинская
Рождение ребёнка
14.01.1820

Сын: Зломанов Афанасий Тимофеев

Мать ребёнка: Зломанова Домна Васильева

д. Тапинская
Рождение ребёнка
12.05.1822

Сын: Зломанов Дмитрий Тимофеев

Мать ребёнка: Зломанова Домна Васильева

д .Тапинская
Рождение ребёнка
17.03.1831

Дочь: Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Зломанова Домна Васильева

д. Тапинская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зломанова Домна Васильева

Смерть
1857
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