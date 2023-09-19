Зломанов Тимофей Созонтов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Зломанов Созонт Михайлов
Мать: Зломанова Ксения Ефимова
Рождение ребёнка
16.03.1812
Дочь: Дарья Тимофеева
Мать ребёнка: Зломанова Домна Васильева
Рождение ребёнка
12.03.1813
Сын: Зломанов Никифор Тимофеев
Мать ребёнка: Зломанова Домна Васильева
Рождение ребёнка
02.05.1814
Сын: Зломанов Афанасий Тимофеев
Мать ребёнка: Зломанова Домна Васильева
Рождение ребёнка
20.07.1815
Мать ребёнка: Зломанова Домна Васильева
Рождение ребёнка
13.06.1817
Дочь: Акилина Тимофеева
Мать ребёнка: Зломанова Домна Васильева
Рождение ребёнка
23.06.1818
Дочь: Агриппина Тимофеева
Мать ребёнка: Зломанова Домна Васильева
д .Тапинская
Рождение ребёнка
14.01.1820
Сын: Зломанов Афанасий Тимофеев
Мать ребёнка: Зломанова Домна Васильева
д. Тапинская
Рождение ребёнка
12.05.1822
Сын: Зломанов Дмитрий Тимофеев
Мать ребёнка: Зломанова Домна Васильева
д .Тапинская
Рождение ребёнка
17.03.1831
Дочь: Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Зломанова Домна Васильева
д. Тапинская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1857