Зломанова Ксения Ефимова
Место рожденияАромашевская волость
Дата рождения1758
Дата смерти06.04.1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Аромашевская волость
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Зломанов Созонт Михайлов
д. Тапинская
Рождение ребёнка
1788
Сын: Зломанов Тимофей Созонтов
Отец ребёнка: Зломанов Созонт Михайлов
Рождение ребёнка
16.07.1789
Сын: Зломанов Остафей Сазонтов
Отец ребёнка: Зломанов Созонт Михайлов
Рождение ребёнка
10.04.1793
Отец ребёнка: Зломанов Созонт Михайлов
д .Тапинская
Рождение ребёнка
1798
Сын: Зломанов Игнатий Созонтов
Отец ребёнка: Зломанов Созонт Михайлов
д. Тапинская
Рождение ребёнка
20.07.1799
Отец ребёнка: Зломанов Созонт Михайлов
д. Тапинская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Созонова
Отец ребёнка: Зломанов Созонт Михайлов
Смерть
06.04.1829