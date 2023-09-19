Зломанова Ксения Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зломанова Ксения Ефимова

Место рождения

Аромашевская волость

Дата рождения

1758

Дата смерти

06.04.1829

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Аромашевская волость
Рождение ребёнка
1786

Сын: Зломанов Иван Созонтов

Отец ребёнка: Зломанов Созонт Михайлов

д. Тапинская
Рождение ребёнка
1788

Сын: Зломанов Тимофей Созонтов

Отец ребёнка: Зломанов Созонт Михайлов

Рождение ребёнка
16.07.1789

Сын: Зломанов Остафей Сазонтов

Отец ребёнка: Зломанов Созонт Михайлов

Рождение ребёнка
10.04.1793

Сын: Зломанов Антип Созонтов

Отец ребёнка: Зломанов Созонт Михайлов

д .Тапинская
Рождение ребёнка
1798

Сын: Зломанов Игнатий Созонтов

Отец ребёнка: Зломанов Созонт Михайлов

д. Тапинская
Рождение ребёнка
20.07.1799

Сын: Зломанов Илья Созонтов

Отец ребёнка: Зломанов Созонт Михайлов

д. Тапинская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Созонова

Отец ребёнка: Зломанов Созонт Михайлов

Смерть
06.04.1829
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