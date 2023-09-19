Зломанов Иван Созонтов
Место рожденияд. Тапинская
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Зломанов Созонт Михайлов
Мать: Зломанова Ксения Ефимова
д. Тапинская
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Чемакина Аксинья Иванова
Мать ребёнка: Зломанова Елизавета Тимофеева
Рождение ребёнка
31.01.1810
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Зломанова Елизавета Тимофеева
д. Тапинская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно