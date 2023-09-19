Зломанов Иван Созонтов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗломанов Иван Созонтов

Зломанов Иван Созонтов

Место рождения

д. Тапинская

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Зломанов Созонт Михайлов

Мать: Зломанова Ксения Ефимова

д. Тапинская
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Чемакина Аксинья Иванова

Мать ребёнка: Зломанова Елизавета Тимофеева

Рождение ребёнка
31.01.1810

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Зломанова Елизавета Тимофеева

д. Тапинская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зломанова Елизавета Тимофеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close