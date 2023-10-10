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Королев Андрей Иванович

Место рождения

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

13.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Королев Иван Андреевич

Мать: Королева Доминика Григорьевна

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1926 по 1932

Сын: Королев Василий Андреевич

Мать ребёнка: Королева Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Королева Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королева Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Наталья Васильевна

Смерть
13.01.1943
Причина смерти: пропал без вести ВОВ
Похороны
Неизвестно
Волгоградская обл., Россия
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