Королев Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти13.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
С 1926 по 1932
Сын: Королев Василий Андреевич
Мать ребёнка: Королева Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Королева Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Королева Наталья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.01.1943
Причина смерти: пропал без вести ВОВ
Похороны
Неизвестно
Волгоградская обл., Россия