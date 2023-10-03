Королев Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Королева Доминика Григорьевна
Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Королева Доминика Григорьевна
Смерть
Неизвестно