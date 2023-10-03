Королева Доминика Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева Доминика Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1903 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Королев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Королев Иван Андреевич

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Королев Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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