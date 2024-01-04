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Королева (Коровина) Наталья Васильевна

Место рождения

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

10.08.1907

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1907

Отец: Коровин Василий Яковлевич

Мать: Коровина Ольга Ивановна

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Крещение
10.08.1907
Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: Иван Иванович Хохлов и Коровина Алексея Яковлевича дочь девица Доминика
Рождение ребёнка
С 1926 по 1932

Сын: Королев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Королев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Королев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Королев Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Андрей Иванович

Упоминание
Неизвестно
Четверо детей
Четверо детей
Смерть
2002
Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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