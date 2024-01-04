Королева (Коровина) Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.08.1907
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1907
Отец: Коровин Василий Яковлевич
Мать: Коровина Ольга Ивановна
Крещение
10.08.1907
Хитровщина, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Восприемники: Иван Иванович Хохлов и Коровина Алексея Яковлевича дочь девица Доминика
Рождение ребёнка
С 1926 по 1932
Сын: Королев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Королев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Королев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Королев Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Четверо детей
Четверо детей
Смерть
2002