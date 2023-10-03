Королев Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1926 по 1932

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1926 по 1932

Отец: Королев Андрей Иванович

Мать: Королева Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1993
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