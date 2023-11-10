Коровина (Хохлова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровина (Хохлова) Ольга Ивановна

Место рождения

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

29.06.1885

Дата смерти

После 1943

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1885

Отец: Хохлов Иван Гаврилович

Мать: Хохлова Евдокия Осиповна Онисимовна?

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Крещение
30.06.1885
Восприемники: села Хитровщина бывший дворовый Иван Гаврилович Лебедев и деревни Ковалевки крестьянин собственников Ивана Космина Мельникова жена Наталья Гавриловна
Бракосочетание
27.10.1902

Муж: Коровин Василий Яковлевич

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.02.1904

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Коровин Василий Яковлевич

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Коровин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
10.08.1907

Дочь: Королева Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Коровин Василий Яковлевич

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.09.1909

Дочь: Аксенова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Коровин Василий Яковлевич

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.04.1912

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Коровин Василий Яковлевич

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.08.1915

Сын: Коровин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Коровин Василий Яковлевич

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
После 1917

Дочь: Резниченко Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Коровин Василий Яковлевич

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Коровин Василий Яковлевич

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1943
Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: от восполения легких
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