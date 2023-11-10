Коровина (Хохлова) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.06.1885
Дата смертиПосле 1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1885
Крещение
30.06.1885
Восприемники: села Хитровщина бывший дворовый Иван Гаврилович Лебедев и деревни Ковалевки крестьянин собственников Ивана Космина Мельникова жена Наталья Гавриловна
Бракосочетание
27.10.1902
Рождение ребёнка
14.02.1904
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Коровин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Коровин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
10.08.1907
Дочь: Королева Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Коровин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
22.09.1909
Дочь: Аксенова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Коровин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
18.04.1912
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Коровин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
14.08.1915
Сын: Коровин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Коровин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
После 1917
Дочь: Резниченко Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Коровин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Коровин Василий Яковлевич
Смерть
После 1943
Причина смерти: от восполения легких